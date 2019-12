Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



07/12/2019 | 14:36



Nesta manhã, a Prefeitura de São Bernardo reabriu o Parque da Juventude Città Di Maróstica, localizado no Centro. Conhecido por ser local de praticantes de esportes radicais, o local teve todo os seus equipamentos reformados e estrutura modernizada. O evento contou com apresentações musicais e presenças de atletas de modalidades como skate e BMX. O parque é aberto para a comunidade e funciona de terça-feira à domingo, das 6h às 22h.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou a parceira com o grupo Notre Dame Intermédica, que foi o principal investidor do espaço e realizou aporte de R$ 4 milhões. A administração municipal vai ficar responsável pela manutenção, que conta com a contratação de uma empresa especializada, no valor de R$ 120 mil mensais

"Tenho certeza que estamos entregando o melhor equipamento de esportes radicais na América Latina, não tem nada comparado a isso em nenhum lugar", afirmou ele destacando que os equipamentos antigos foram recuperados e também há novidades. "A pista de BMX, por exemplo, ela foi feita. Espaço PET e pista de skate infantil não tinha. Além disso, temos uma pista de skate adaptada para a modalidade olímpica", disse.

O campeão mundial de skate, Sandro Dias, o Mineirinho, que é andreense, iniciou a carreira no Parque e falou sobre a importância do estado para as novas gerações. "Acredito que daqui vão sair grandes esportistas. É uma pista que dá qualidade para os iniciantes, amadores, além de profissionais treinarem no nível olímpico", afirmou.

A programação da festa de inauguração continua hoje à tarde. Hoje, o Maneva se apresenta a partir das 17h no estacionamento do Paço Municipal, levando seu reggae que mistura influências de MPB, rock, jazz, dub e soul em suas composições. Amanhã, o CPM 22 se apresenta às 13h e os californianos da banda Suicidal Tendencies fecham as celebrações, às 17h.

Além disso, também será realizada 6ª edição do Arena Banks, que reúne os principais atletas do BMX, e ocorre hoje (16h às 21h) e amanhã (17h às 21h). O evento contará com a participação de 16 competidores.