Mönchengladbach vira sobre o Bayern e mantém a ponta; Dortmund goleia por 5 a 0

07/12/2019 | 14:26



Sensação do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach derrotou o Bayern de Munique de virada, por 2 a 1, neste sábado, e se manteve na liderança do torneio. O time bávaro saiu na frente com o meia croata Perisic, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

O líder virou com dois gols do argelino Bensebaini, um deles nos acréscimos da partida, convertendo cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. A falta dentro da área também ocasionou a expulsão do espanhol Javi Martínez. Poupado, o brasileiro Phillipe Coutinho não saiu do banco de reservas.

O Borussia Mönchengladbach lidera isoladamente com 31 pontos e só não abriu uma distância maior porque seus outros concorrentes pela primeira colocação também venceram seus jogos.

O segundo colocado RB Leipzig, que tem 30 pontos, superou o Hoffenheim, oitavo colocado, em casa por 3 a 1. Autor de dois gols, o primeiro e o segundo, este marcado de pênalti, o centroavante Timo Werner foi o destaque da equipe de Leipzig, que fechou a conta com o austríaco Sabitzer. Os visitantes descontaram com o bósnio Bicakcic.

Na terceira posição, com 26 pontos, aparece o Borussia Dortmund, que atropelou o Fortuna Düsseldorf por 5 a 0. Jogando em casa, no Signal Iduna Park, o time de Dortmund contou com grandes exibições de Marco Reus e Jadson Sancho. Cada um marcou dois gols e deu uma assistência na partida.

O meia alemão abriu o placar e anotou o quarto gol, enquanto o atacante inglês, uma das grandes revelações do futebol europeu, marcou o terceiro gol e foi responsável por selar o triunfo. O belga Thorgan Hazard também foi às redes na avassaladora vitória diante do Fortuna Düsseldorf, o 16º colocado na tabela.

O quinto colocado é o Freiburg, que também fez seu dever de casa ao derrotar o Wolfsburg (nono) por 1 a 0, gol marcado pelo meia francês Jonathan Schmid. Em outro jogo neste sábado, o Augsburg (11º) derrotou o Mainz (13º) por 2 a 1.