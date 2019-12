"O campo liberal é o campo que pode mudar o Brasil", diz João Doria

07/12/2019 | 13:56



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), defende o campo liberal para promover mudanças e o desenvolvimento do País. "Entendemos que o campo liberal é o campo que pode mudar o Brasil, na geração de empregos e oportunidades", afirmou ele nesta manhã em Brasília no congresso do partido. Doria negou que haja um aceno do partido à direita e firmou um posicionamento de centro. "Quem aposta nisso está errando", disse. "Brasil não pode viver na conflagração e no flaflu permanente", disse. "Extremo não vai conduzir o Brasil a nenhum campo. Não há endireitamento do PSDB".

O PSDB formaliza uma mudança programática. "O fundamental é o novo posicionamento do novo PSDB. Partido do centro liberal democrático, que respeita teses de direita e de esquerda", afirmou Doria ao comentar sobre o evento. "Essa é reunião inédita promovida por Novo PSDB", disse.

Doria é o principal orador do evento. Além dele estão presentes os governadores Eduardo Leite (RS) e Reinaldo Azambuja (MS) e prefeitos tucanos e militantes de grupos temáticos como LGBT, negros e mulheres.

"Lamento a ausência de Bruno Covas (prefeito tucano de São Paulo), devido ao seu tratamento de saúde, mas ele está bem, está se recuperando. Vai disputar a eleição e será reeleito prefeito de São Paulo", afirmou Doria.

Nas semanas que antecederam o evento, o partido promoveu uma consulta prévia pela internet para ouvir a militância tucana a respeito de temas sobre os quais a sigla vai se posicionar oficialmente. A ideia é que o resultado da enquete sirva de base para a votação dos 700 delegados esperados no evento.

Fundado em 1988, o PSDB surgiu de uma dissidência do MDB como uma sigla socialdemocrata e liberal.

Questionado se via espaço para uma frente de centro nas eleições, o governador paulista respondeu que defende somar forças "para ajudar o Brasil".

Bolsonaro

O governador tucano evitou fazer comparações sobre o governo atual com a mudança programática buscada pelo PSDB. "Não queremos fazer comparações com atual governo. Queremos estabelecer a nova identidade que respeita seu passado inclusive", disse.

2022

Doria sinalizou que o PSDB pode realizar prévias para escolher seu candidato ao Palácio do Planalto caso haja mais de um nome na jogada. "Nas duas candidaturas que participei fizemos prévias, sou fruto das prévias", afirmou.

Doria teceu elogios ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apontando com um dos possíveis nomes que deve rivalizar o posto de candidato do PSDB em 2022 com ele. Doria exaltou sua juventude e seu governo.