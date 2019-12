Dado Dolabella é flagrado em clima de romance e aos beijos com a prima

07/12/2019 | 12:11



Dado Dolabella, de 39 anos de idade, foi fotografado em clima de romance com Marina Dolabella, também conhecida como Nina, na noite da última quinta-feira, dia 5, em um supermercado no Rio de Janeiro. Marina é prima de primeiro grau do ator e cantor.

Longe da mídia nos últimos tempos, segundo a coluna do Leo Dias, Dado foi visto de muletas na última semana, enquanto trocava carinhos e beijos apaixonados com a prima, que o acompanhava nas compras.

Ao que se percebe nas redes sociais de Nina, ela e Dado estão sempre juntos fazendo atividades variadas. Além disso, comentários e curtidas nas fotos um do outro é algo constante. E, mesmo sem terem oficializado nada, o ator compartilhou, na última sexta-feira, dia 6, um clique com a loira e escreveu uma legenda um pouco sugestiva:

Love is the answer [O amor é a resposta, em tradução livre], colocou ele.

O pai de Dado, o também ator Carlos Eduardo Dolabella, morto em 2003, é irmão do pai de Marina, o economista Luiz Fernando Dolabella.