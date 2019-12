07/12/2019 | 11:10



Luana Piovani esteve recentemente no Brasil. Agora, por meio do Instagram, já indicou que estava voltando para Portugal e que estava com saudades dos filhos, Dom, Liz e Bem - todos frutos da ex-relação com Pedro Scooby.

Ao postar um álbum de fotos dos pequenos, a youtuber ainda aproveitou para dar uma desabafada discreta sobre o seu ano:

Meus pintinhos!! Que saudade!! Mamys chegandoooo, escreveu na legenda, junto com hashtags que diziam 2019 foi osso e Venci com estrelinha.

Lembrando que recentemente ela passou a madrugada no hospital com o filho, para citar alguns dos perrengues da atriz.