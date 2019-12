Negociações com EUA e Canadá prosseguem em Washington, diz Seade

07/12/2019 | 10:10



O subsecretário de Relações Exteriores do México para a América do Norte, Jesús Seade, afirmou na noite de ontem que um novo acordo comercial com os Estados Unidos e o Canadá ainda não estava finalizado. "Estamos trabalhando em todos os pontos. Não é fácil, mas estamos indo bem", afirmou Seade ao deixar o escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês), Robert Lighthizer, após 11 horas de negociações.

Segundo Seade, um novo encontro deve acontecer neste sábado. A vice primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, participou das negociações, bem como a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, de forma indireta, afirmou Seade.

No ano passado, os três países concordaram em substituir o antigo Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) por um novo pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês). O novo acordo precisa ser aprovado pelo Legislativo dos três países, mas até o momento somente o Congresso do México o ratificou. Fonte: Associated Press.