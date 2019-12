Tensão prossegue na Assembleia Legislativa

Raphael Rocha



07/12/2019 | 07:00



O clima segue de apreensão na Assembleia Legislativa depois da semana de quase agressão entre deputados. A base do governador João Doria (PSDB) está mobilizada para votar ainda neste ano a reforma da Previdência estadual, mas a bancada de oposição tensiona a situação. Foram convocadas sessões extraordinárias para segunda-feira com o objetivo de votar o projeto (liminar coloca em xeque o planejamento, porém). Na quinta-feira, um dia depois de episódios de quase selvageria na casa – com parlamentares se ofendendo e até mordendo uns aos outros –, houve conflito com servidores, que não puderam adentrar às galerias após o presidente da casa, Cauê Macris (PSDB), ter fechado o acesso por motivos de segurança. Pelas redes sociais, deputados protagonistas do episódio não têm demonstrado sinais de recuo, mea-culpa e pacificação. Ou seja, o barril de pólvora continuará armado.

BASTIDORES

Outdoors

Ex-secretário de Governo de Mauá, João Veríssimo (PSD) espalhou outdoors pela cidade com mensagem de fim de ano, mas frase que tem sido considerada no meio político como pontapé inicial de sua pré-campanha ao Paço em 2020: “Jamais haverá ano novo se repertir os erros do passado”. Na semana passada, Veríssimo se filiou ao PSD com a bênção do presidente nacional da sigla, o ex-ministro Gilberto Kassab, e foi apontado como pré-prefeiturável de Mauá.

Prestação de contas –1

O vereador oposicionista Jander Lira (PP), de São Caetano, fará evento de prestação de contas hoje, a partir das 11h, no salão de festas dos prédios dos Radialistas, na Vila São José.

Prestação de contas – 2

O vereador Tião Mateus (PT), de São Bernardo, organiza no dia 15, no Jardim Ipanema, atividade com a presença do vereador paulistano e ex-senador Eduardo Suplicy (PT). O ato começa às 10h.

Sintonia

O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB), e o vice-prefeito e secretário de Esportes da cidade, Beto Vidoski (PSDB), deram mais mostras de sintonia nesta semana. Pio prestigiou ato feito pela pasta de Vidoski que homenageou atletas da cidade que participaram dos Jogos Abertos do Interior – a delegação ficou com terceiro lugar. Na quinta-feira à noite, a retribuição: o tucano esteve na confraternização promovida pelo emedebista.

Imperceptível

O retorno de Edson Sardano (PTB) à função de vereador de Santo André, na quinta-feira, foi ofuscada pela briga do ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) Almir Cicote (Avante), que também recuperou o mandato para dar troco no suplente Marcos da Farmácia (PSB), que pediu sua cassação. Mas, nos bastidores, o regresso de Sardano não passou batido: ele está solto para articular uma possível candidatura a vice na chapa encabeçada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB).