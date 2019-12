PT prorroga prazo de inscrições e Willians ameaça ficar fora do páreo

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 23:59



Diante de impasses, o PT de Santo André resolveu prorrogar o prazo de inscrições de pré-candidaturas à chapa proporcional da sigla até o fim de janeiro – o período seria encerrado em 1º de dezembro, com a proposta de fechar o nome dos 32 postulantes na disputa à vereança em 2020. A postergação foi decidida em reunião do diretório municipal, após a confirmação de cenário incerto na data limite. Entre as situações de dúvida do panorama, o parlamentar Willians Bezerra, sexto eleito mais bem votado em 2016, ao obter 4.637 adesões, ameaça ficar de fora do páreo.

No primeiro mandato na Câmara, Willians alegou que, pela história que acumula no PT, “deveria ser mais reconhecido”. Segundo ele, “não houve até agora”. “Nos faz repensar (sobre candidatura). Se existe janela eleitoral no ano que vem e a maioria não se submete a decisões partidárias, não preciso ser o primeiro a me inscrever. Vou escolher o melhor momento para escolher o PT ou não”, disse, ao criticar que o colega Eduardo Leite é presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Legislativo e “nunca colocou projetos em discussão” no partido.

Sobre a entrada do ex-prefeito Carlos Grana na concorrência por vaga na casa, Willians refutou que Grana o atrapalha no processo, mas reclamou da postura do correligionário. “A candidatura (dele) é importante do ponto de vista político, mas injusta com algumas pessoas que correram com ele. Não se pode esquecer aqueles que te ajudaram a chegar a determinado lugar. Ele só me chamou para avisar. A construção de A, B ou C tem que ser avaliada, correlação de forças. Se a prioridade é você, segue o baile e eu fico de fora do baile.”

O presidente municipal do PT, Antonio Padre, rechaçou que a dilação de prazo possui ligação com Willians. “Até porque não há indicação de que ele não seja candidato”, disse, desconsiderando que o nome do vereador com o de Grana sejam concorrentes. “Não vejo que os dois se conflitam. São várias representações. Geograficamente falando, podem atuar em regiões diferentes. Como ex-prefeito, o Grana tem potencial para buscar votos em toda a cidade. Essa é a nossa aposta.” Outra indefinição se dá quanto às candidaturas femininas. A proposta é lançar 22 homens e dez mulheres. O quadro ainda não está sacramentado.