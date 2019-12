Abrigo Irmã Tereza completa 70 anos de apoio a idosos desamparados

Da Redação



06/12/2019 | 23:58



O abrigo Irmã Tereza, voltado ao atendimento de idosos desamparados, completa 70 anos de funcionamento amanhã. Localizada no bairro Nova Gerty, a entidade filantrópica beneficia atualmente 65 pessoas com abrigo, alimentação, remédios e serviços de saúde, como fisioterapia e nutricionista, assistencial e de lazer. A meta é expandir o trabalho e, a partir de 2020, passar a acolher 100 indivíduos.

Presidente do abrigo, Sandra Montanheiro observa que a data é motivo de celebração, já que o trabalho, iniciado pelo sogro – Vitório Montanheiro –, já atendeu 14 mil idosos desde seu início, em 1949. “Começou com um grupo espírita com o objetivo de acolher idosos em situação de abandono. Ele (sogro) dizia que ninguém queria ajudar os idosos, porque eles estão beirando a morte.”

Para sua manutenção, o abrigo – que tem 40 funcionários – conta com subvenção municipal e, conforme o Estatuto do Idoso, 70% do valor do benefício assistencial recebido pelos abrigados. O complemento da renda é feito por doações, promoção de eventos e bazares. “O custo médio por idoso é de R$ 7.000 e, devido à crise, está difícil de as pessoas conseguirem ajudar, mas estamos abertos às doações”, observa Sandra.

Interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone 4238-3231.