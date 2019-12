Projeto leva livros, jogos e atividades lúdicas a 425 crianças do Grande ABC

Aline Melo

06/12/2019



O universo mágico dos livros ao alcance das mãos. Crianças atendidas por três instituições da região foram contempladas com o projeto Universo das Histórias, que, além dos livros, leva para as organizações jogos lúdicos, oficinas de contação de histórias e fantoches. Foram contempladas a Associação Beneficente Criança Cidadã e a Azo – Projeto Social, ambos de Santo André, e a Associação Estrela Azul , de Mauá, beneficiando 425 crianças.

O projeto é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, através do ProAc (Programa de Ação Cultural), tem patrocínio da empresa Cabot Brasil e produção da Incentivar. As pequenas bibliotecas são distribuídas gratuitamente e contam com um acervo de livros infantis e brinquedos. As oficinas de contação de histórias são realizadas nas próprias instituições. Cada biblioteca é composta por 60 livros, 20 fantoches e dez brinquedos e jogos culturais.

A seleção das instituições se dá pela escolha dos patrocinadores do projeto, que indicam uma cidade e/ou região aos produtores, que, por sua vez, mapeiam potenciais beneficiados. Na Criança Cidadã, que fica na Rua Silveiras, na Vila Guiomar, as 80 crianças de 6 a 12 anos que frequentam o projeto no contraturno escolar receberam os materiais na última terça-feira. No local, são realizadas atividades de convivência e fortalecimento de vínculo, de segunda a sexta-feira.

Os pequenos participam do Exército Cantado (coral com canções militares, uma vez que a instituição funciona nas dependências do Tiro de Guerra), projetos de cidadania, meio ambiente, horta educativa, inglês, jiu-jítsu e ioga. As turmas contam com três refeições e tudo é mantido pelo Rotary Santo André Norte. “Todas as crianças são da comunidade Tamarutaca. Aqui, elas não estão expostas aos riscos da rua, ao envolvimento com coisas ruins”, destacou a coordenadora pedagógica Mariceli das Candeias, 50 anos.

O material recebido ajuda a compor o universo lúdico das atividades desenvolvidas pelos educadores-sociais. “É enriquecedor. A leitura é muito importante, os jogos reforçam o raciocínio lógico. A gente ficou muito feliz”, concluiu Mariceli.

Agitadas, as crianças disputavam os itens. Fantoches, jogos, livros, tudo ganha vida nas mãos dos pequenos. “Prô, deixa eu usar esse aqui”, pede o pequeno Pedro, 7. A educadora-social Patricia Lima, 28, reforça que os projetos e as atividades são desenvolvidos em grupo, como as rodas de conversa. “Recentemente trabalhamos o tema de comunidade e meio social, para discutir sobre o ambiente onde vivem”, explicou.

Analista de eventos da Incentivar Produções, Adriano Russo, 30, explicou que em todo o Estado foram beneficiadas 13 instituições e 3.000 crianças.