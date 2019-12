Espírito natalino toma conta da região

Marcela ibelli

07/12/2019



Este ano o Grande ABC se superou em decoração natalina, especialmente em Santo André e São Caetano. Ontem aconteceu a inauguração de árvore de 12 metros e meia tonelada na Praça dos Imigrantes, na Kennedy, em São Caetano, com direito a contagem regressiva, caminhão do Papai Noel e apresentações de música, dança e ajuda da população, que confeccionou cartões na hora. Tudo muito lindo! Coral de mais de 100 crianças do município cantando músicas típicas fez todo mundo chorar. “Fizemos questão de prestigiar programação que incluísse os movimentos culturais da cidade”, disse o prefeito José Auricchio Júnior. O mais legal é que, além do apoio da Prefeitura, muitos moradores participaram das ações de forma voluntária. Auricchio aproveitou para revelar seu pedido de novo ano. “Desejo que em 2020 o Brasil volte a tomar o ritmo do crescimento e a oferecer mais empregos. A população está sofrendo muito.”

E MAIS

Música para ajudar

O Coro de Santo André e o Rotary 8 de Abril Hope organizaram bela noite da pizza. O valor arrecadado vai comprar prótese ocular para paciente com câncer na Casa Ronald McDonald. O Maestro Ronaldo Ondei estava feliz pela causa e sobrevivência do coro. “Nossos eventos serão beneficentes. A cada teatro cheio, vamos doar prótese”, adiantou o maestro. “Teremos Carmina Burana, Beatles e Elvis em festival com cerveja. A ideia é chegar aos 100 cantores (hoje são 50).”

Desejos

O que você quer de Natal? Muita gente se contentaria com um pouco de paz, para variar. A partir de segunda exposição pode inspirar. Da parceria entre o Atrium Shopping e o Lions Clube Santo André surgiu a mostra Cartazes da Paz e Redação da Paz, com trabalhos selecionados em concursos realizados pelo Lions com os temas bondade importa, compartilhe a paz e jornada da paz. São 40 desenhos e textos disponíveis para apreciação dentro do shopping. De graça.

Estilo e samba

Hoje, a partir das 18h, tem inauguração de estúdio – com barbearia, salão de beleza, pub, espetaria, profissionais para colocar piercing e tatuagem – na Vila Pires, em Santo André. Para brindar o Studio Fusion, Gustavo Henrique Marinheiro Carli, 26 anos, vai oferecer aos novos clientes show com o grupo Juntos da Samba. “Sempre fui funcionário e agora vou conseguir tocar o meu próprio negócio. Estou feliz e convido a todos a participar.”

NOTAS

> Ator Marcos Oliveira, cuja formação artística foi em Santo André, está no filme Antes Que Seja Tarde, um dos longas selecionados para o Cultura Inglesa Festival

> O cantor Péricles e a mulher Lidiane entregaram na Apae São Caetano leites em pó arrecadados no chá de bebê da Maria Helena, filha do casal