Kleina explica planejamento da Ponte para 2020 e já pensa em mais reforços

06/12/2019 | 20:29



O ano de 2020 já começou na Ponte Preta. Depois de anunciar o zagueiro Alisson e o volante Índio como primeiros reforços e dispensar 16 atletas do elenco que disputou a Série B, o técnico Gilson Kleina comentou sobre o planejamento para a temporada que se inicia em janeiro.

O treinador afirmou que já existe uma lista de jogadores com os quais a comissão técnica gostaria de contar. No entanto, ele achou melhor não citar nomes, já que acredita que isso pode atrapalhar as negociações. "A gente não pode colocar os nomes que nós pensamos. Até porque ainda há mais uma rodada da Série A. Se este nome vazar, com certeza também acontece situação de ter alguma outra proposta, tentar cobrir e tudo aquilo. Enquanto não cravarmos o nome, não podemos colocar que a Ponte já fez este tipo de contratação", explicou.

Além disso, Kleina explicou que o clube busca atletas já visando toda a temporada. A ideia é evitar o que ocorreu este ano, quando o elenco sofreu muitas alterações do Campeonato Paulista para a Série B.

"O meu contrato vai até 20 de abril, mas independente disso, nós já temos de fazer contratações que já valem para o ano todo. É tentar não repetir o que aconteceu neste ano: terminou o Paulista, fez uma outra equipe e refez dentro do campeonato. Hoje, os jogadores e os próprios procuradores, eles exigem um calendário. A Ponte dá esse calendário ao atleta", disse o treinador.

Kleina ressaltou também a importância de ter um planejamento avançado devido à grande concorrência no marcado e afirmou que a diretoria já tem nomes bem encaminhados que podem ser anunciados em um futuro próximo. "Já tivemos algumas reuniões e vamos ter mais sobre orçamento. Este orçamento nós já colocamos dentro do planejamento dos jogadores que pensamos e temos prioridade. Os valores já estão com seus empresários e já colocaram as situações. Dentro desta situação, a gente sabe que brigamos com o mercado. As equipes, hoje, também, estão se equilibrando e sabendo fazer planejamento", finalizou.

A Ponte Preta terminou a Série B na 11.ª colocação com 47 pontos, 15 a menos do que o Atlético-GO, que fechou o G4. A equipe de Campinas volta a campo no ano que vem no Campeonato Paulista e estreará em 22 de janeiro, contra o Santo André.