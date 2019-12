Sombras que falam

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



08/12/2019 | 07:00



As mensagens passadas pelo indiano Daku (que quer dizer ‘bandido’ em tradução para o português) não são feitas de maneira direta. Sua criatividade envolve as possibilidades de sombras, luzes e palavras, com espaços públicos, como ruas e paredes, sendo seu principal alvo. Parte de suas ideias pode ser vista no Instagram (@daku156).

O próximo trabalho do artista está sendo preparado na região. Não em uma área pública, mas que é aberta para que as pessoas possam passar livremente. Trata-se da rampa de entrada do Sesc Santo André, que serve de painel para o projeto Experimentos Com Tempo e Sombras, agendado para abrir na terça-feira e ser contemplado até março.

Ele escreveu texto que aborda o tempo. O material foi traduzido para o português e cada palavra precisa ser colocada em rede acima da rampa para que a mensagem seja refletida no chão de diferentes maneiras – de acordo com a movimentação do Sol.

Já na parte interna, molduras de letras foram colocadas horizontalmente na parede de entrada da galeria para que a luz interna consiga realizar a brincadeira também pensada pelo indiano. Fotos de trabalhos anteriores estarão expostas, provando que as brincadeiras de perspectiva de Daku estão evoluindo e que o tempo está passando.



Experimentos Com Tempo e Sombras – Instalação. A partir de terça-feira. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Terça a domingo, das 10h às 19h. Grátis. Até 1º de março.