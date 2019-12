Vinícius Castelli

08/12/2019 | 07:00



Hoje o repertório musical da Chácara Silvestre (Av. Wallace Simonsen, 1.800), em São Bernardo, será responsabilidade da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, que faz apresentação gratuita a partir das 14h. O show faz parte do projeto Circuito ZF de Cultura, que encerra temporada 2019 e tem como sugestão fomentar entre o público o desejo em tocar o instrumento.

Formado há 22 anos e comandado pelo maestro Rui Torneze, o conjunto conta com 30 violeiros e apresenta o espetáculo Viva Viola, cujo foco é mostrar que o instrumento utilizado por ele é versátil e vai muito além da música sertaneja apenas. O repertório da Orquestra é eclético. Vai do erudito ao popular, conta com releituras de temas da MPB e new age. Música instrumental não fica de fora. Temas dos Bealtes e de Vivaldi fazem parte.