Hora de celebrar

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 23:59



São Bernardo está pronta para festejar. O município reabre as portas hoje, a partir das 9h, do Parque da Juventude Città Di Maróstica (Avenida Armando Ítalo Setti, 65), local que passou por completas reforma e modernização de seus espaços. E para celebrar, oferecerá diversas atrações artísticas gratuitas neste fim de semana.

Entre os confirmados há gente para lá de conhecida, como é o caso do grupo norte-americano de punk e hardcore Suicidal Tendencies – que conta com o ex-baterista do Slayer Dave Lombardo –, pela primeira vez na região, e a banda CPM 22. Quem dá o pontapé inicial na leva de atrações gratuitas, hoje, às 9h, é o coral infantil. Em seguida é a vez dos DJs Rodrigo e Lukz.

Outro que marca presença, e inspirado no cantor Michael Jackson (1985-2009), o performer John Jackson toma conta do palco interno. Ao longo do dia, atletas profissionais se apresentarão com skate e bicicleta. Para quem gosta de reggae a pedida é o show da banda Maneva, um dos nomes mais conhecidos no cenário. Os paulistanos se apresentam no palco externo a partir das 17h e prometem mostrar espetáculo cheio de energia.

Tales de Polli, cantor do grupo, diz que São Bernardo, em especial, é querida pela banda. “É sempre uma alegria quando a cidade aparece na agenda. Muitos shows históricos, como a gravação do nosso último DVD, Acústico na Casa do Lago, por exemplo. Para ele, participar de um evento como a reabertura do Parque da Juventude é superimportante. “Com certeza a vibe será das melhores. É um espaço digno de primeiro mundo, com pista de skate, BMX, patins. Um dos maiores e mais importantes da América Latina. E, claro, vamos dar o nosso melhor no palco. Casa cheia, clima de felicidade no ar e muito som do Maneva”, diz o cantor.

Amanhã, quem quiser participar de aula de dança tem boa oportunidade a partir das 10h30. Os DJs Rodrigo e Lukz voltam a comandar a trilha sonora às 11h30. A partir das 13h o rock toma conta do palco externo com a banda CPM 22. Temas como O Mundo Dá Voltas e Um Minuto para o Fim do Mundo não ficam de fora.

Grande nome da festa, o californiano Suicidal Tendencies é atração garantida a partir das 17h30. Além de Lombardo, a banda é formada por Mike Muir (voz), Dean Pleasants (guitarra), Ben Weinman (guitarra) e Ra Diaz (contrabaixo).

Para Adalberto Guazzelli, secretário de Cultura e Juventude, a reinauguração do Parque é grande conquista para a população. “É um presente para São Bernardo, visto que não teve dinheiro público, e foi realizado inteiramente pela iniciativa privada. É o maior parque radical da América Latina e um dos maiores do mundo, com uma pista que foi adequada aos moldes olímpicos, onde poderemos receber com excelência pessoas de vários lugares para a prática das modalidades esportivas. Todas as apresentações, assim como o Suicidal, são bandas que vão consagrar este dia que será de muita festa.”