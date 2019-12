Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 23:59



Duas cidades do Grande ABC têm fim de semana especial. Diadema e Mauá estão em clima de festa com a chegada de seus aniversários – ambos acontecendo amanhã, o que sempre movimenta série de atrações musicais. Estilos diversos marcam a agenda gratuita, com visitantes de outros municípios também sendo convidados a participar das festividades dos vizinhos.

Diadema irá completar 60 anos e planeja agitar sua agenda cultural com série de shows na Praça da Moça, na região central, a partir das 15h.

Parte da trilha sonora da celebração passa pelo universo pop e MPB que permeia o trabalho do cantor e compositor Buba, de Santo André. Ele sobe ao palco às 17h30.

“É importante estar no aniversário de uma cidade tão grande. É a oportunidade que todos nós, que estamos buscando nosso espaço, seja em qualquer área, podemos ter. Poder mostrar o meu trabalho para mais pessoas é muito gratificante”, comenta o jovem talento local.

O repertório do artista de 22 anos terá como base do disco Só Acreditar, lançado em 2018. Também há espaço para faixas mais recentes, caso do single Ela, lançada em novembro nas plataformas digitais e que também conta com clipe em seu canal oficial no YouTube. “Falo de uma menina, que não me vê e não me ouve, mas estou aqui. Gosto de falar sobre paz, esperança, motivação, amor e por aí vai”, explica, revelando também que prepara cover de um dos sucessos da banda Charlie Brown Jr., uma de suas influências.

A agenda no fim de semana marca seu último compromisso na temporada, com as possibilidades de 2020 prontas para serem otimizadas pela positividade do cantor. “Para o ano que vem tenho alguns planos. Quero continuar fazendo minhas mensagens chegarem em mais pessoas, entre outras coisas.”

As festividades de Diadema ainda incluem a presença do cantor Lucas Morato e do grupo local Forró Konsiderado. Grande atração da festa é a dupla Marcos & Belutti, já no período noturno. Mais informações estão no site da Prefeitura (www.diadema.sp.gov.br).



Mauá comemora no Paço Municipal

A animação quanto à chegada do aniversário também movimenta a Prefeitura e a população de Mauá. Amanhã, a cidade completa 65 anos e o fim de semana conta com agenda especial para que a data seja celebrada com muita música.

O Paço Municipal (Av. João Ramalho, 205) terá palco no estacionamento para receber gratuitamente munícipes e moradores de todo o Grande ABC. Há atrações ligadas a vários sons, principalmente os mais populares, casos de samba e pagode.

Na programação de hoje, a lista conta com DJ Alexandre Nero (16h), Vinny (16h30), Nossa Vibe (17h), Dejones (18h), Pura Clave (19h) e o pagodeiro Emerson (20h).

A grande atração que fecha a agenda de hoje, às 21h40, é o grupo Exaltasamba. Criado na região, o conjunto tem formação atual com Jeffinho, Magrão, Thell e Brilhantina, demonstrando mescla de integrantes antigos com talentos da nova geração. O repertório deve passear por canções que marcam os mais de 30 anos de estrada, além de apresentar sua versão de Quanto Gira o Mundo, seu mais recente single de trabalho.

O domingo será marcado por agenda com shows de artistas que atuam na vertente religiosa. A partir das 16h, a arena receberá o grupo Anjos de Resgate. Logo depois, é a vez do som da Banda Identidade Sua.

Todos os detalhes da celebração mauaense estão na página on-line da Prefeitura (www.maua.sp.gov.br).