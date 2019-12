Inter empata com a Roma na abertura da rodada do Italiano e poder liderança

06/12/2019 | 19:34



A 15ª rodada do Campeonato Italiano começou com um resultado ruim para os times que a abriram. Nesta sexta-feira, no San Siro, Inter de Milão e Roma não saíram do 0 a 0, o que pode fazer a liderança da competição mudar de mãos na sequência da jornada, sendo reassumida pela Juventus.

Com o empate, a Inter de Milão chegou aos 38 pontos, com dois de vantagem para a segunda colocada, a equipe de Turim, que neste sábado vai visitar a Lazio, a terceira colocada. Já a Roma até ascendeu do quinto para o quarto lugar, com 29 pontos, mas perdeu a chance de ficar à frente da rival Lazio. Além disso, pode ser ultrapassada pelo Cagliari. E está a nove pontos da Inter, distante da briga pelo título.

O atacante Lautaro Martinez teve uma das melhores chances do jogo aos 23 minutos do segundo tempo, quando ele foi lançado na entrada da área, dominou girando para cima do zagueiro e chutou forte na saída do goleiro. A bola pegou no pé de Spinazzola, no braço e saiu.

A Inter vinha de cinco vitórias seguidas no campeonato, com seu último revés em todas as competições tendo sido em 5 de novembro, para o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões da Europa. Sua última derrota no Italiano foi para a Juventus, em 6 outubro, há nove rodadas. Agora, na terça-feira, visitará o Barcelona pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A Roma estava buscando sua terceira vitória consecutiva no Italiano, também tinha ganho cinco das últimas seis partidas no torneio nacional. Na quinta-feira, receberá o Wolfsberg, da Áustria, pela Liga Europa.