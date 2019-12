Da Redação



08/12/2019 | 07:00



Harry Styles comfirma shows no Brasil em 2020

O cantor Harry Styles confirmou seu retorno ao Brasil com rápida passagem programada para outubro de 2020. Serão dois shows, sendo o primeiro no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 7, com ingressos entre R$ 164 e R$ 668. No dia 8, ele sobe ao palco Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Serão paradas da Love On Tour, que depois segue para outros países da América do Sul.

As apresentações terão como abertura trilha sonora comandada pela cantora de reggae Koffee.

Estudo diz que gritar com jovens não é eficaz

Pesquisa realizada pela Universidade de Cardiff, no País de Gales, estudou que a variação de vozes dos pais influencia os jovens. A conclusão é de que os adolescentes tendem a ajudar mais as mães quando elas usam tom menos controlador. Também foi analisado que uma voz agressiva resulta no desenvolvimento de sentimentos ruins por parte dos filhos.

O levantamento foi realizado com mais de 1.000 jovens, entre garotos e garotas, com idade entre 14 e 15 anos.