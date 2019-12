Homens e jovens confiam menos na ação das vacinas

Da Redação



08/12/2019 | 07:00



Homens e jovens brasileiros com idade de 16 a 24 anos confiam menos na eficiência das vacinas se comparados às mulheres. A afirmação é feita com base em pesquisa organizada pela organização não governamental Avaaz, em parceria com a SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações).

O estudo mapeou o impacto das fake news em vacinas e contou com um questionário domiciliar em que o Ibope ouviu 2.002 pessoas entre 19 e 22 de setembro deste ano, em todas as regiões do País.

O levantamento mostra que 54% dos brasileiros entre a faixa etária citada consideram as vacinas totalmente seguras (entre os homens esse índice cai para 49%). Outros 8% dos brasileiros acreditam que sejam inseguras de alguma forma e 6% responderam que esse tipo de medicação é totalmente insegura. Percentual de apenas 2% não respondeu ou não soube opinar sobre o assunto.

De acordo com o nível de escolaridade dos entrevistados, quanto menor, maior é a confiança na eficácia do tratamento. Pessoas com ensino médio se mostraram menos seguras sobre as vacinas do que aqueles com nível fundamental completo ou incompleto, sendo este último grupo o que dá maior credibilidade às imunizações (61%).

O levantamento de saúde ainda apontou que 50% das pessoas que pararam de estudar ao concluir o ensino médio têm inseguranças em relação à vacinação.