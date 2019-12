Tecnologia e curiosidade para explorar

Tauana Marin

As férias escolares de verão estão chegando. Pensando em aproveitar esse tempo com qualidade, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Caetano lançou a revista Conexão Férias – Explore São Caetano do Sul em Realidade Virtual. O material será distribuído para todos os estudantes do ensino fundamental da rede municipal. Ao todo, são 12 mil alunos matriculados nas unidades escolares de São Caetano, sendo 6.754 no fundamental I e 5.394 no fundamental II.

A revista já foi encaminhada para as escolas e começou a ser entregue. A expectativa é a de que até o próximo fim de semana todos os estudantes estejam com o material em mãos para que possam ‘jogar’ em realidade virtual durante o recesso.

O projeto propõe descoberta por diversos pontos de São Caetano. Com a ajuda do aplicativo Zappar (download gratuito na Apple Store, para quem tem celular iPhone, e na Play Store do Google Play, para donos de aparelhos com o sistema Android), os participantes do jogo conhecem lugares importantes da cidade por meio de leitura de código digital, seja presente no livro ou em totens instalados nos locais.

Informações sobre esses endereços surgem na tela dos smartphones ou tablets, assim como versões em 3D de alguns pontos, casos da Câmara Municipal e do Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação). Como os pontos não oferecem wi-fii, é preciso apostar na internet móvel.

É possível tirar fotos e postá-las em redes sociais. O aplicativo registra toda a atividade e quem completar todo o roteiro ao longo das férias concorre a prêmios culturais, que serão divulgados em breve pela gestão municipal. Que comece o jogo!

Sistema do popular jogo ''Pokémon GO" serviu de ideia

O projeto do Conexão Férias – Explore São Caetano do Sul em Realidade Virtual foi inspirado na agitação promovida pelo sucesso do jogo Pokémon GO, lançado em 2016.

Disponibilizado para smartphones, ele tenta unir o mundo real com o universo digital quando se explora o game atrás das criaturas. O aplicativo acaba fazendo com que o jogador tenha que se movimentar e passar por lugares para encontrar os bichos com poderes, sendo que o Conexão Férias incentiva os participantes a irem até diversos pontos da cidade para obter informações para a brincadeira.

AJUDANTE. A personagem Aninha serve como guia para ajudar as crianças a entrar na brincadeira do livro. Ela adora conhecer pessoas e explorar lugares de São Caetano

DISTRIBUIÇÃO. O livro ‘Conexão Férias’ começou a ser distribuído para alunos das escolas municipais para que possam se divertir na cidade durante o recesso escolar