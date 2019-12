06/12/2019 | 17:11



O jornal Washington Post divulgou, na última quinta-feira, dia 5, o relatório da Pollstar - veículo envolvido com o mercado de shows ao redor do mundo que indicou as vinte turnês musicais mais rentáveis, em âmbito global, de 2019. Nossa História, de Sandy e Junior, apareceu no segundo lugar do ranking - perdendo apenas para Elton John.

Segundo o veículo, a turnê faturou 120 milhões de reais, em que a média por show foi de seis milhões de reais. O total de ingressos vendidos foi de quase 567 mil, em uma média de 212 reais cada um. Ao todo, os irmãos fizeram 18 shows: 16 no Brasil, um nos Estados Unidos, e outro em Portugal.

Que realização incrível, né?