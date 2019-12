Simone, da dupla com Simaria, chora ao falar sobre emagrecimento: - É difícil

06/12/2019 | 17:10



Simone, da dupla com Simaria, usou seu Instagram para desabafar sobre a dificuldade de emagrecer. A cantora, que já falou que está perdendo peso para poder engravidar novamente - ela já é mãe de Henry, de seu casamento com Kaká Diniz - mostrou nos Stories que havia recebido flores de Mayra Cardi, já que entrou para o programa de perda de peso da coach, o Seca Você Renove.

Ao exibir o presente, Simone se emocionou e chorou ao falar sobre essa fase em sua vida:

- Eu estou bem emocionada porque é difícil. Não pense que dieta é fácil, porém já tenho quase 40 dias lutando sem sair da regra. O meu caso é um pouco diferente dos outros justamente pelo fato de eu ter algumas coisas desreguladas, ter tomado alguns remédios lá atrás, feito todo tipo de dieta, então é um pouco mais difícil de emagrecer. Mas a gente permanece lutando com uma equipe maravilhosa, responsável, com médicos capacitados e uma quantidade de gente empenhada em me ajudar. São pessoas muito queridas, muito fofas.

Simone também contou que seu objetivo não é estético, mas sim para melhorar sua saúde:

- Não é o fato de emagrecer pra virar uma garotinha de biquíni. Maravilhoso quem põe seu biquíni pra ir pra praia, acho lindo mulheres que tem corpo lindo, porém é uma questão de saúde. O meu emagrecer é saúde, porque tem algumas coisas que estão desreguladas.

A cantora não deu detalhes sobre os problemas de saúde que vem enfrentando devido ao seu peso.