Marcus Majella e Samantha Schmütz se pronunciam após rumores de que teriam saído no tapa: - A gente é civilizado

06/12/2019 | 17:10



Marcus Majella e Samantha Schmütz usaram suas redes sociais para negar os rumores de que teriam brigado nos bastidores das gravações do Vai Que Cola. De acordo com o jornal Extra, os dois teriam se desentendido e saído no tapa durante as gravações da nova temporada da série do Multishow, precisando ser apartados por seguranças.

Em seu Instagram Stories, Samantha falou sobre o assunto, e negou que tenha rolado algum tipo de agressão.

-

Amores, a gente é civilizado, mesmo se a gente discordar em algum momento, a gente não vai sair no tapa. Isso é uma coisa séria, é agressão, e eu fui criada pra não agredir e não ser agredida. E se eu fosse agredida por ele ou por qualquer pessoa eu iria tomar as providências, porque estamos em um momento crucial de lutar contra violência, principalmente contra a mulher. Então o que os sites estão falando, está sendo dito de forma corriqueira, mas é uma acusação grave.

Ela também criticou a fake news e disse que notícias boas ao seu respeito não são divulgadas, como o seu novo show no Rio de Janeiro. Marcus também se pronunciou. O humorista publicou uma foto de Samantha em seu Instagram e escreveu na legenda:

Gente, tô vindo aqui só pra dizer que as matérias que estão saindo dizendo que eu e Samantha Schmutz saímos no tapa são totalmente falsas e irresponsáveis. Isso só reforça o quanto existe um oportunismo midiático desse tipo de imprensa que faz qualquer negócio e inventa qualquer coisa só pela sede de likes. Dizer que saímos no tapa é MUITO GRAVE. Eu e Samantha trabalhamos juntos há oito anos e sempre nos respeitamos! E se diferenças surgirem serão discutidas de forma civilizada como em qualquer lugar. Mas nada disso me surpreende! Vivemos em tempos de escuridão!Temos que fazer um força positiva e lúcida para combater cada vez mais essa onda de oportunismo. Eu sou da tribo que gosta de repercutir e repassar coisas boas. Como por exemplo o lindo show que a Samantha está fazendo todas as quartas no hotel Fasano, no Rio de janeiro! Ela canta Etta James, Ray Charles, Sinatra e muitos outros num show voz e piano que é encantador. Esse sim é o tipo de notícia que devia ser propagada.Sucesso Samantha! Viva o amor!