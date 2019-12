Camila Cabello lança seu segundo disco Romance; veja outras novidades da semana

06/12/2019 | 17:10



Se você é fã do mundo pop, hoje é seu dia de sorte! Grandes referências musicais escolheram esta sexta-feira, dia 6, para divulgarem seus novos trabalhos!

Movimentando a internet, Camila Cabello, de 22 anos de idade, lançou seu novo álbum Romance, que foi inspirado pela sensação de se apaixonar, de acordo com a cantora.

Responsável pelos sucessos Havana e Señorita, Camila, em entrevista à Reuters contou que abandonou o ensino médio para seguir carreira na música.

- Eu realmente não tive a experiência normal de sair com os amigos, ter encontros e frequentar a escola, afirmou.

A gata ainda deu mais detalhes de como foi o processo criativo de Romance.

- Quando eu tinha 20 anos de idade, quando comecei a fazer esse álbum, era o momento que eu realmente tive tempo de sair para viver a vida. Todo esse álbum é apenas sobre a intensidade de, sabe, estar em um relacionamento sério pela primeira vez, se apaixonar, contou a cantora cubano-americana fazendo referência ao seu relacionamento com Shawn Mendes.

Mesmo tendo assumido oficialmente um relacionamento com o muso, Camila prefere não apontar quantas músicas do álbum são sobre seu atual namoro.

- Eu nunca gosto de dizer Ah, aquela música é sobre ele. Mas acho que, sei lá, as pessoas vão descobrir, acrescentou.

Romance é o segundo álbum solo da cantora e está disponível em todas as plataformas.

Directioners também surtaram!

O dia também foi super agitado para as fãs saudosas da banda One Direction. Harry Styles, que já está com shows confirmados para o Brasil em 2020, depois de divulgar Lights Up e Watermelon Sugar, lançou seu terceiro single, Adore You. No clipe oficial de oito minutos, vemos a história de um morador de uma ilha fictícia chamada Eroda. Mas, tudo parece mudar na vida dos habitantes após o nascimento do garoto especial, interpretado pelo próprio galã.

Adore You faz parte do álbum Fine Line, que tem data de lançamento prevista para o próximo dia 13.

Niall Horan manteve a vibe romântica e lançou a doce balada Put A Little Love On Me, que fala sobre a necessidade de ter sua amada por perto. É uma das minhas músicas favoritas que eu já escrevi, e muito especial para mim, disse ele pelas redes sociais.

E, como se não bastasse, Liam Payne, também ex-1D, estreou seu primeiro álbum solo, LP1, cuja grande aposta é o single Live Forever. No trabalho, vemos uma versão mais aberta e vulnerável, investindo em baladinhas e R&B. Assista, abaixo, o clipe oficial de Live Forever:

Taylor deixa os fãs em clima de natal com música nova!

Já em clima de final de ano, Taylor Swift decidiu divulgar sua mais nova música natalina Christmas Tree Farm! Pelo Instagram, na última quinta-feira, dia 5, a musa explicou o porquê de fazer o lançamento tão em cima da hora.

Sei que isso é louco, mas eu acabei de escrever uma canção de Natal e acho que é meio estranho esperar um ano para lançar, brincou ela.