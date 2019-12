Play Store: veja apps indispensáveis para seu dia a dia

Beatriz Ceschim



06/12/2019 | 17:18

A Google Play Store divulgou a lista dos melhores aplicativos, filmes e jogos do ano disponíveis na plataforma. A seleção foi feita pelos especialistas da Google e por votação popular. Entre as categorias divulgadas está a de apps mais queridos para o dia a dia e entre os vencedores o único brasileiro é o Mobills, aplicativo para gestão de finanças pessoais.

O app tem como objetivo auxiliar os brasileiros a terem uma vida financeira mais saudável. Para isso, a ferramenta realiza uma análise completa sobre ganhos e gastos, centraliza informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e rendas e permite cadastrar objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Essa ferramenta também está disponível gratuitamente para iOS.

Confira a lista dos outros ganhadores da categoria apps para o dia a dia abaixo:

Boosted – Productivity e Time Tracker

Não sabe por que o dia acaba tão rápido? Controle seu tempo com o Boosted e veja as estatísticas em relatórios claros e coloridos. Use o timer para não fugir dos prazos e veja no que você gasta sua energia e em que momento do dia tem mais foco.

Endel

Usando algoritmos, o Endel gera música em tempo real com base na sua atividade no momento, como dormir, estudar ou ir para o trabalho. A trilha sonora relaxante se adapta ao local, à frequência cardíaca, ao clima e a outras condições de cada instante. Além de disponível na Play Store, o app pode ser baixado gratuitamente na Apple Store.

inDriver

Que tal usar um transporte particular e pagar o valor que você acha justo? Essa é a proposta desse app que chegou no Brasil faz um ano. O InDriver funciona como um leilão: o usuário faz a oferta de tarifa e o motorista decide se aceita ou faz uma contraproposta. A ferramenta também está disponível na Apple Store é só acessar este link para baixar.

Squid

Na era das “fake news”, uma ótima alternativa para escapar desses boatos e dessas mentiras é o aplicativo Squid. O app centraliza as notícias de fontes validadas. Além disso, ele permite que você personalize os tópicos de interesse, salve artigos e bloqueie fontes indesejadas. Baixe-o gratuitamente na Apple Store ou na Play Store.

