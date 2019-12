Maior cauda em um cão pertence a pet da Bélgica

Da redação



08/12/2019



O título de maior cauda do mundo em um cachorro pertence a Keon, que mora na cidade de Westerlo, na Bélgica, nação localizada na Europa. Ele ganhou espaço no universo do Guinness World Records, que reúne diferentes marcas em todo o planeta, em 2015, quando medição oficial foi realizada e constatou que ele 76,8 centímetros de ‘rabo’, como popularmente é conhecida essa parte do corpo dos animais.

Keon é de raça conhecida como lébrel irlandês, historicamente marcada por representar cães de caça na Irlanda. Basta pesquisa de imagens na internet sobre esse tipo de cachorro que é possível perceber que suas caudas costumam ser longas.

Detalhe que o comprimento deve ser analisado desde o começo do osso (em sua ligação com o ‘bumbum’ até o fim do osso, não sendo contados centímetros obtidos com pelos grandes).