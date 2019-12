Santo André lança Escola de Ouro para cursos profissionalizantes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 16:56



<p> A Prefeitura de Santo André lançou na tarde de hoje a Escola de Ouro. A iniciativa reúne todos os cursos profissionalizantes ofertados pela administração sob a responsabilidade do Fundo Social de Solidariedade. Serão ofertadas, em média, 500 vagas por mês, para cursos nas áreas de beleza, costura, culinária, construção civil, artesanato, gestão de negócios, entre outros.</p> <p>A partir de janeiro estará no ar o site da escola (<em>www.3.santoandre.sp.gov.br/escoladeouro</em>), por onde os munícipes poderão se inscrever para os cursos de seu interesse. Se houver demanda maior que as vagas, os moradores serão selecionados por critérios de vulnerabilidade social, tendo preferência quem estiver desempregado, por exemplo.</p> <p>A meta é que 10 mil pessoas sejam qualificadas no próximo ano. A primeira-dama e presidente do Fundo, Ana Carolina Serra, explicou que os cursos vão ocorrer em nove pontos diferentes da cidade (nos bairros Santa Terezinha, Parque Capuava, Vila Pires, Vila Príncipe de Gales, Jardim Cristiane, Jardim Santo André, Parque Andreense e Valparaíso). "A descentralização vai ajudar para que cada região da cidade a sua vocação", pontuou.</p> <p>O prefeito Paulo Serra (PSDB) afirmou que as boas perspectivas para a economia do próximo ano exigem medidas para que o município possa aproveitar e também se desenvolver. "O desenvolvimento da cidade é a mola propulsora para que as pessoas sejam mais independentes do apoio do governo", afirmou.</p> <p>Os alunos também serão orientados e apoiados para, se quiserem, se formalizarem como microempreendedores individuais e terão acesso a linhas de microcrédito por meio Banco do Povo. "Vamos estar em contato com empresas que tenham vagas para absorver essa mão de obra", completou Ana Carolina</p>