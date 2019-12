Doria sobre Huck: toda composição daqueles com sentimento de centro é possível

06/12/2019 | 16:54



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não descartou a possibilidade de uma parceria que unisse o seu partido a Luciano Huck em 2022. "Toda composição é possível sobretudo daqueles com sentimento de centro e objetivo de ajudar o Brasil a crescer, respeitar a democracia, a liberdade de imprensa e ampliar a economia brasileira para ser mais inclusiva", disse à reportagem, enquanto deixava um evento do Grupo Lide nesta sexta-feira, 6.

Questionado sobre se, na sua visão, Huck se enquadra nesse perfil, o mandatário respondeu ser "cedo para uma deliberação nesse sentido, mas, se caminharmos dentro do mesmo objetivo, é bom para todos e é bom para o Brasil".

Dois dias atrás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso havia incluído o nome do apresentador de TV ao lado do próprio Doria e do governador do Rio Grande do Sul, o também tucano Eduardo Leite, em uma publicação no Twitter exaltando o centro político como alternativa à polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Doria enxergou na manifestação de FHC uma "visão ampla, 360" e pregou respeito. "(Mas) estamos muito longe das eleições ainda, é cedo para qualquer prognóstico."

Ainda na saída do evento, Doria comentou a articulação de Lula para montar uma chapa liderada pelo ex-prefeito Fernando Haddad com a ex-prefeita Marta Suplicy como vice, conforme antecipado pelo Estadão. "Como candidato venci os dois, e venci junto com (o prefeito de São Paulo) Bruno Covas, e ele vai repetir a performance ano que vem", encerrou.