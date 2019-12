PT fecha dobrada entre Marcelo e Oswaldo Dias

Júnior Carvalho e Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 17:02



O PT de Mauá sacramentou nesta semana a dobrada entre Marcelo Oliveira, único vereador petista na cidade, e o ex-prefeito Oswaldo Dias para a disputa pela Prefeitura no pleito do ano que vem.

Os dois reivindicavam ser o prefeiturável do partido em 2020. Segundo apurou o Diário, o ex-prefeito abriu mão de encabeçar o projeto para figurar como vice de Marcelo.

A estratégia é evitar que a sigla, que comandou a cidade até 2016, necessite ir às prévias e entre rachado na disputa pela sucessão do prefeito Atila Jacomussi (PSB). Além do parlamentar e do ex-prefeito, outros dois militantes - um deles o ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior - também registraram pré-candidatura a prefeito na legenda, mas a expectativa dos dirigentes da sigla é a de que a dobrada Marcelo-Oswado enterre outros projetos.

O petismo em Mauá porém, segue em alerta devido à situação jurídica da futura candidatura de Marcelo e a possibilidade de o vereador ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Na quarta-feira, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) manteve rejeição às contas do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT, hoje Pros), referentes a 2016. A decisão pode implicar a candidatura de Marcelo a prefeito, já que, naquele ano, o parlamentar governou o município por 27 dias - Donisete se licenciou e Marcelo era presidente da Câmara. Os petistas apostam, contudo que o parecer negativo seja revertido pelo Legislativo mauaense.