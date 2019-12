Distribuição de cestas de Natal reúne milhares em Mauá

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 16:18



Quem passou pelo Fiec, Parque das Américas, em Mauá nesta sexta-feira (6) ficou espantado com a enorme fila que se formou na Fábrica Integrada Educacional e Cultural. As pessoas fazem parte das 25 mil famílias carentes cadastradas para receber cesta com alimentos do Projeto Natal Solidário, que começou em 2018 como piloto e que realmente entrou em ação neste ano. A triagem foi feita pelos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), além de indicações de líderes comunitários e igrejas dentro das comunidades. Na primeira etapa realizada, nesta quinta-feira (5), foram distribuídas 3.000 cestas, nesta sexta (6) mais 10 mil e neste sábado o restante será ofertado no ginásio poliesportivo. “Quando o projeto é bom, precisa ser divulgado mesmo. A ação não vai resolver todos os problemas, mas é ajuda essencial para que as famílias tenham um Natal melhor”, comentou a líder comunitária, Giovana Soares.