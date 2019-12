Aline Riscado fala sobre rumores de affair com Gabigol: - Nunca fiquei com homem comprometido

06/12/2019 | 16:11



Recentemente surgiram alguns rumores na internet dizendo que Gabigol teria traído Rafaella Santos, irmã de Neymar, com Aline Riscado durante uma festa após o time do jogador, o Flamengo, ganhar o Campeonato Brasileiro.

A atriz, no entanto, fez questão de dizer que não teve affair algum com o jogador. Aline participou do evento de lançamento do CD de sambas enredo do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro e falou sobre os rumores com o TV Fama:

- Em primeiro lugar, eu não fico e nunca fiquei com um cara que eu saiba que é comprometido. Sempre namorei, fui casada, então quando vejo um casal, faço questão de falar primeiro com a mulher do que com o homem, acho essencial para um relacionamento em sociedade.

Ela continuou, dizendo que estava acompanhada de outros amigos na festa, além de Gabigol:

- O Gabigol, assim como outros jogadores, assim como o Nego do Borel, que estava comigo naquela noite, são meus amigos, meus conhecidos, e não aconteceu nada.

Solteira, Aline também disse que não entrou em contato com Rafaella para falar sobre o assunto, já que não aconteceu nada entre ela e o namorado da influencer.

- Não sou amiga da Rafaella. Eu a conheço, gosto muito do Neymar, por isso eu gosto muito dela, mas não tem porque eu chegar e esclarecer algo que nunca aconteceu.

Após os rumores de traição, Gabigol e Rafaella foram vistos juntos em clima de romance.