06/12/2019 | 16:10



Quem está ansioso para conferir a segunda temporada de Você? A série protagonizada por Penn Badgley estreia no dia 26 de dezembro na Netflix, e a plataforma de streaming lançou um teaser perturbador em que podemos saber mais do que acontecerá a seguir.

Na nova temporada, Joe Goldberg se muda, de Nova York para Los Angeles, nos Estados Unidos, adota o nome de Will e possui uma nova obsessão. No teaser, é possível ver que o personagem continua com seus velhos hábitos de perseguir pessoas na vida real e virtual. Um stalker de dar medo, hein?

Sempre irreverente nas divulgações, a Netflix compartilhou o teaser em seu Twitter e escreveu:

Torcendo pra que nessa temporada alguém pare esse homem!