Léo Moura anuncia que deixará o Grêmio após o fim do Brasileirão

06/12/2019 | 15:51



O lateral-direito Léo Moura anunciou nesta sexta-feira que vai deixar o Grêmio ao fim da temporada - que, para o clube gaúcho, vai terminar no domingo, contra o Goiás, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 41 anos não revelou o que fará em 2020, mas em entrevistas recentes ele já havia afirmado que pretende jogar mais uma temporada.

Léo Moura chegou ao Grêmio em 2017 e participou da conquista do título da Copa Libertadores daquele ano - além disso, ele também conquistou no clube a Recopa Sul-Americana (2018) e dois Campeonatos Gaúchos (2018 e 2019). O contrato do jogador termina no fim deste ano e não será renovado - ele tinha o desejo de ampliar o vínculo e encerrar a carreira no Grêmio, mas não houve acordo com a diretoria.

"Chegou o momento de buscar outros objetivos, bater outras metas, escrever outra história. Nunca imaginei que o famoso chimarrão tivesse um gosto tão doce. Nos últimos três anos, vivi alguns dos momentos mais intensos e marcantes da minha vida", escreveu Léo Moura em seu perfil no Instagram.

O lateral carioca passou boa parte da temporada 2019 na reserva, mas ganhou espaço na equipe comandada por Renato Gaúcho com a grave lesão de joelho sofrida por Leonardo Gomes em setembro - ele foi titular no jogo em que o Grêmio foi eliminado da Libertadores, a goleada por 5 a 0 para o Flamengo. Ao todo, Léo Moura disputou 101 jogos pelo clube gaúcho, tendo marcado cinco gols.

Revelado pelo Botafogo em 1997, Léo Moura passou também por Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras e São Paulo, além de ter jogado na Bélgica, na Holanda, em Portugal, nos Estados Unidos e na Índia.