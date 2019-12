Namorada de Keanu Reeves explica motivo pelo qual não tinge os cabelos

06/12/2019 | 15:11



Keanu Reeves recentemente anunciou o namoro com Alexandra Grant, e um detalhe na aparência da artista chamou a atenção dos internautas: aos 46 anos de idade, ela não pinta os cabelos e os deixa em um tom branco natural. Ela usou seu Instagram na última quinta-feira, dia 5, para explicar o motivo pelo qual não faz uso de nenhum produto químico nos fios.

Alexandra compartilhou um estudo publicado pela revista Newsweek que dizia que mulheres que tingem o cabelo ou usam alisadores químicos têm mais probabilidade de terem câncer de mama, e escreveu na legenda:

Uau. A notícia de hoje... Os números são assombrosos, principalmente em negras. Eu fiquei com os cabelos brancos precocemente aos meus 20 [anos de idade], e pintei meu cabelo de todas as cores até que não podia mais tolerar a toxicidade das pinturas. Aos meus 30 [anos de idade], deixei meu cabelo se tornar loiro... Eu amo e apoio que toda mulher possa escolher como quer aparentar a cada idade. Mas, se mulheres estão perecendo por padrões de beleza... então vamos falar sobre esses padrões de beleza. Amor a todas as mulheres!