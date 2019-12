Novela Amor de Mãe faz homenagem a Jorge Fernando e emociona público

06/12/2019 | 14:11



A nova novela das 21 horas da Rede Globo, Amor de Mãe, levou ao ar uma homenagem para o ator e diretor Jorge Fernando, que morreu em outubro deste ano, aos 64 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca.

No final do capítulo da última quinta-feira, dia 5, a produção trouxe uma foto do famoso ao lado da mãe, Hilda Rebello, que completou 95 anos de idade recentemente, congelando na imagem dos dois.

Vale lembrar que desde que o primeiro capítulo foi ao ar, a novela vem prestando homenagens para as mães do elenco e da equipe envolvidos na trama, durante os créditos da novela. No caso de Hilda foi aberto uma exceção, realizando a homenagem no intuito de comemorar seus 95 anos de idade, além de reforçar a admiração pela trajetória de Jorge Fernando - que estava na Globo desde 1978.

Desde que o registro foi ao ar, diversos telespectadores se emocionaram bastante e isso gerou muita comoção nas redes sociais.

Que homenagem linda para o saudoso Jorge Fernando, disse um usuário pelo Twitter.

Tô até chorando depois dessa homenagem, comentou outro pela mesma rede social.