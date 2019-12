Sabrina Sato fala de relação com Duda Nagle após nascimento de Zoe: - A libido não estava igual. E olha que eu sempre tive em abundância!

06/12/2019 | 14:11



Sabrina Sato não para nunca! Ela é mãe de Zoe, que acabou de completar um ano, casada com Duda Nagle e se prepara para estrear um novo programa na televisão. A apresentadora falou sobre tudo isso e muito mais em entrevista ao jornal O Globo e garantiu que mesmo com tanta visibilidade, ela não possui haters, pelo contrário, recebe muito amor e carinho de seus fãs na rua. A japa ainda garante que não tem medo da exposição e é acostumada com a falta de privacidade e de ter muitas pessoas em casa, já que cresceu em um ambiente similar e com muitas visitas o tempo todo.

É dessa forma, sempre mostrando seu rosto e falando sobre o que bem entender, que a beldade compartilhou com o público as etapas da gravidez. A beldade lembra da fase inicial da gestação, quando sofreu com hematoma subcoriônico e teve que ficar internada para que ocorresse tudo bem:

- Esse início foi, de fato, delicado, mas contei com o apoio de diversas mulheres. Tive tanto receio de não segurar minha bebê, rezava sem cessar. Pela Zoe, fiz algo inédito: fiquei quieta por um mês inteiro num hospital. A Fernanda Young me mandava mensagem diariamente, dizendo que daria certo. E deu.

A apresentadora também comenta que mudou muito com a maternidade. Na época do puerpério, primeiros meses após o parto, a musa conta que passou por um período difícil e com muitas dores por conta da cesárea, mas isso passou e logo em seguida já estava desfilando no Carnaval. Hoje ela se enxerga mais forte e poderosa, capaz de fazer qualquer coisa para proteger a bebê que depende dela. Além dessas transformações, Sabrina comenta sobre a relação com Duda Nagle, que também passou por mudanças com o nascimento de Zoe. Sabrina disse que depois de dar à luz, não sentia mais vontade de ter relações sexuais com o marido:

- A libido não estava igual. E olha que eu sempre tive em abundância! Perguntei à minha médica o que estava acontecendo e ela me informou que isso era completamente normal e que esse momento logo passaria. Mas demorou mais de seis meses. Hoje voltou como era antes, mas é importante debatermos este assunto para não romantizar a maternidade.

Duda Nagle concorda com a esposa e disse que todo casal vive ciclos naturais, mas como eles sempre foram muito unidos, o carinho só se fortaleceu. O ator ainda falou que após se tornar mãe, a esposa passou a ser mais protetora e cuidadosa com a família. Por mais que o casal esteja junto há anos, eles ainda não se casaram. Sabrina conta que planeja fazer uma festa e trocar alianças, e que não tira o vestido de noiva que sonha em usar da cabeça, mas já pensou em desistir da ideia algumas vezes.

A apresentadora explicou que essas festas grandes são muito trabalhosas e por isso às vezes pensa em deixar o desejo de lado. Com a festa de um ano de idade de Zoe foi igual, já que Sabrina quase desistiu umas cinco vezes da comemoração, mas foi incentivada pela irmã, Karina Sato. Mesmo assim, segue com a vontade de se casar e fala um pouco sobre como foi se apaixonar pelo ator:

- Eu me apaixonei de cara por ele. Duda é legal, uma pessoa boa, parceiro e que adora os momentos a dois. São raros, mas temos. Ele é muito na dele. Afinal, alguém tem que ser discreto nesse relacionamento, né? Enfim, temos tudo para vivermos felizes para sempre.

Com tanta agitação na vida pessoal, Sabrina também faz questão de arrumar tempo para a carreira. A diva está se preparando para estelar um program nas tardes de domingo na Record TV e ela está bem animada com a função:

- É quando a família está toda reunida na frente da televisão. Teremos atrações musicais, quadros inéditos e formatos comprados de emissoras internacionais. Estou empenhada nessa função, cuidando de cada detalhe pessoalmente.