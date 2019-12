Maraisa, da dupla com Maiara, se surpreende ao lembrar que já ficou com entrevistador: - Tenho que parar de beber

06/12/2019 | 14:11



Maraisa é mesmo um sarro! Durante um bate-papo transmitido ao vivo pelo Facebook da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, o entrevistador João Quirino perguntou para as gêmeas se elas lembravam dele e Maraisa passou por uma situação super engraçada!

- Ai, meu Deus, João, não... Eu lembro de você este ano, no aniversário do Fernando, afirmou Maiara, fazendo referencia à festa do namorado, Fernando Zor, realizada em abril deste ano, em São Paulo.

Logo em seguida, ele contou que conheceu as duas há seis anos.

- Em 2013 eu morava em Goiânia, tentava carreira de cantor..., falou ele, sendo interrompido por Maraisa que fez uma revelação surpreendente:

- Caramba! Eu lembro de você, claro que eu lembro. Eu conversava com você, mas você melhorou, hein?, continuou a cantora.

Então, a cantora entregou o affair:

- Teve um romance, não teve? Era eu e você, não era?, perguntou.

- Romance, romance acho que é uma palavra muito forte, uma palavra muito pesada, mas não vou mentir, teve uns beijinhos, viu gente?, revelou João.

A irmã, Maiara, se divertiu com a situação.

- Maraisa, como a pessoa descobre na live que já ficou com João Quirino. Sério, Deus! Você já foi meu cunhado!, exclamou.

- Para vocês verem o tanto que sou uma pessoa significativa que ela não lembrava de mim, brincou ele.

João ainda deu detalhes sobre como conheceu a dupla.

- A gente se conheceu num show lá em Goiânia, vocês eram compositoras na época. Teve uma vez que vocês me chamaram para ir num bar e quem apareceu lá também foi a Marília Mendonça, relembrou.

E a brincadeira não parou por aí. Nas redes sociais, Maraisa se divertiu ao compartilhar o vídeo no seu Instagram.

Quando você não lembra que o entrevistador já foi seu contatinho. Eu tenho que parar de beber, escreveu.