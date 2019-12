São Paulo ganha passeio de monociclos elétricos; evento é realizado dia 7

Da Redação



06/12/2019 | 14:18

O Circuito de Monociclo Elétrico de São Paulo será realizado amanhã (7) em São Paulo. No evento, os participantes passarão por alguns dos principais pontos turísticos da cidade.

Uma das principais caracteríticas desses veículos portáteis é não emitir ruídos. Alguns deles, aliás, podem chegar a até 50km/h.

Monociclos elétricos

Para esta sexta edição, a previsão é que 80 pessoas participem com seus monociclos. Vale lembrar que a inscrição é gratuita. A frota de monociclos elétricos na capital paulista cresce a cada mês e hoje gira em torno de 1.000 veículos.

Pela primeira vez, o circuito vai acontecer num sábado, final de tarde, e terá como uma das atrações a vista do pôr-do-sol a partir da Ponte Laguna.

“Nossos passeios têm, em seu DNA, o desafio de aproximar a capital, sua beleza e suas atrações dos usuários. É um jeito de humanizar São Paulo. Fora do automóvel ou de um ônibus ou metrô é possível conhecer e sentir melhor essa cidade incrível”, afirma Márcio Canzian, um dos sócios da Eletricz.

O circuito terá início no Hotel Pullman São Paulo Vila Olímpia, às 17h20. Lá será servido, gratuitamente, para os participantes água e sucos, no restaurante HUB Food Art Lounge. Além disso, todos os inscritos presentes no local vão concorrer a uma diária no hotel.

O grupo iniciará o passeio às 17h50, seguindo pela Ponte Laguna, ciclovia Marginal Pinheiros e Ponte Cidade Jardim, finalizando no Restaurante e Bar Mahau. Será um percurso total de 16 km, até a chegada, por volta de 19h30, no Mahau, um local que conta com música ao vivo. Os participantes terão direito, novamente, a um drink grátis.

Objetivo

Estes eventos buscam incentivar opções de mobilidade mais viáveis para os grandes centros urbanos, incentivando a utilização do monociclo elétrico como um meio de transporte muito mais prático e sustentável de mobilidade urbana, sobretudo num local que, geralmente, é tomado por trânsito estressante durante a semana.