Respeito à saúde

Diário do grande ABC



06/12/2019 | 14:08



O questionamento do Ministério Público sobre o abandono de aparelho de tomografia em unidade hospitalar em construção de Ribeirão Pires é fato a ser saudado. O governo do município deve explicações, principalmente à população, acerca dos motivos que resultaram no esquecimento por uma década de equipamento que tem como principal finalidade a detecção de doenças.

O Poder Executivo ribeirão-pirense tem de prestar esclarecimentos também às autoridades de São Caetano, município que, em 2009, realizou a doação do maquinário ao vizinho e que, assim como todo o Grande ABC, foram surpreendidas pela notícia de que, além de não ter sido utilizado, ainda foi desprezado em local ermo. E lá permaneceu até ser, por acaso, encontrado por equipe de manutenção da própria Prefeitura.

Em documento assinado no dia 29 de novembro, a promotora Paula de Figueiredo Silva deu prazo de 30 dias para que o Paço Municipal justifique o injustificável. É preciso dar nomes aos responsáveis e que estes sejam exemplarmente punidos.

Também é necessário que a sindicância interna, aberta pela administração, seja eficiente e conclusiva. Os cidadãos ribeirão-pirenses certamente desejam saber quem são as pessoas que têm tão pouco apreço pela população, ao ponto de tratar um maquinário de valor inestimável como se fosse sucata. Deixando-o confinado por tanto tempo em uma sala sem portas.

Se corretamente instalado, quantos exames teriam sido feitos? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? São perguntas que o descaso jamais permitirá que sejam respondidas.

Saúde é uma das áreas mais sensíveis em qualquer município. Setor que não tolera despreparo e muito menos desleixo. Que pede, no mínimo, respeito pelas pessoas. Respeito que não tiveram os nobres vereadores.

Eles, ao que parece, não se indignaram com a ocorrência. Visto que rejeitaram requerimento que convocava a secretária da Saúde, Patrícia Aparecida de Freitas, para dar esclarecimentos sobre o caso.