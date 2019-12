Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 3 de dezembro

Helena Tofanin Monteiro, 93. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Trinidade Lazaro Medina, 87. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia em Santo André. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Filomena Amâncio da Silva, 75. Natural de Ibateguara (AL). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 3, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, quarta-feira, dia 4 de dezembro

Maria Perpignano Mancuso, 96. Natural da Itália. Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério do Baeta.

Valdeniro Lima, 86. Natural de Santo Antonio de Alegria (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miltron Ignácio Duarte, 78. Natural de Bastos (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Herman Simões Giusti, 68. Natural de Belém (PA). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio de Oliveira, 64. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Pereira Gomes, 60. Natural de Ipubi (PE). Residia em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Valéria Giopp Carvalho, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Luis Fernando da Silva, 51. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 5 de dezembro

Hilda Alves de Oliveira, 88. Natural de Gouvea (MG). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Hildegardes Soares Ribeiro, 88. Natural de Redenção (CE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Crematório Memorial de Santos (SP).

Nair Fernandes da Silva Chinelato, 87. Natural de Dobrada (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gioietta Luchetti Gonzaga, 86. Natural da Itália. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Aurora Preciato Cetenyi, 81. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dirce Binatti Giurolo, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Severina Trajano da Silva, 79. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto dos Santos, 68. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Elizabet, em São Paulo (SP). Pedreiro. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Edemilson Viana do Carmo, 65. Natural de Clementina (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josevaldo de Oliveira, 54. Natural de Umuarama (PE). Residia no Parque do Pedroso, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 2 de dezembro

Maria José Santos, 78. Natural de Nossa Senhora das Dores (SE). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

João Arcanjo dos Santos, 69. Natural de Jaguaritira (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, terça-feira, dia 3 de dezembro

Felix Primo Vieira, 70. Natural de Piatã (BA). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 3. Vale da Paz.

Maria Helena Ferreira dos Santos, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Wilson Roberto Polanowski, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Ivone Maria Fernandes da Silva, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Pedro Peitl, 60. Natural de Quatá (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 3, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 4 de dezembro

Kiyoko Isawa, 89. Natural de Yamagata, Japão. Residia no bairro Demarchi, em São Bernarodo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião Martinho de Alcântara, 87. Natural de Tamboril (CE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Gaudencia Rossi, 85. Natural de Barbacena (MG). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Suzuko Tashima, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 4. Jardim da Colina.

Diva Anacleto Seixas, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Saudade.

Hilda Maria da Silva, 76. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

José Rolin da Silva, 73. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Maria Luiza Conceição, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Antonio do Carmo Laviola, 71. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Francisco Carlos Pezenti, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Maria José da Silva, 70. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Francisco dos Santos Lima, 60. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 5 de dezembro

Mitsuka Nozoe, 91. Natural de Fukuoka, Japão. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Sadako Tamagusko, 88. Natural de Pedro de Toledo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Crematório Memorial de Santos (SP).

Antonio Fernando Correa da Silva, 76. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 3 de dezembro

Vicência Alves de Almeida, 51. Natural de Varzelândia (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 4 de dezembro

Maria Severina de Oliveira, 88. Natural de Timbó (PE). Residia no Jardim Ruyce, Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Terezinha Laurindo Silva, 62. Natural de Canindé (CE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Genivaldo Santos, 59. Natural de Cedro de São João (SE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Ézio Batista de Melo, 54. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 3 de dezembro

José dos Santos, 81. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Gessi Soares da Silva, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Verônica Cristina da Silva, 39. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Flores, em São Paulo (SP). Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 4 de dezembro

Ana Fernandes, 93. Natural de Silveirânia (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Severino Gomes de Oliveira, 75. Natural de Água Branca (AL). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Orlando Reia, 70. Natural de Quatá (SP). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 5 de dezembro

Juventina Maria de Jesus, 97. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

José Olavo Pereira, 78. Natural de São Luís do Quitunde (AL). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Maria Vitória Pinheiro da Silva, 53. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Judson de Jesus Batista, 28. Natural de Mauá. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 6 de dezembro

José Cândido de Oliveira, 85. Natural de Atalaia (AL). Residia na Vila Correia, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, terça-feira, dia 3 de dezembro

Eunice Silva, 82. Natural de Lençóis (BA). Residia na Vila Belmiro, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Elias Bueno de Oliveira, 72. Natural de Nova Fátima (PR). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Roberto Ferrante, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia em Ribeirão Pires. Dia 3, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Marcelo de Oliveira Gliosi, 46. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quarta-feira, dia 4 de dezembro

Viktor Semenovich Panassenko, 72. Natural da Ucrânia. Residia n Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.