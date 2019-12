Polícia prende três suspeitos por saques irregulares no FGTS em São Bernardo

Da Redação



06/12/2019 | 13:33



Três suspeitos foram presos por crime de estelionato em São Bernardo, no início da tarde de hoje, após realizarem

saques irregulares de valores do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em duas agências da Caixa.



Segundo a PM (Polícia Militar), em uma das agências, na Avenida Álvaro Guimarães, no bairro Planalto, um dos criminosos efetuou saques de mais de R$ 19 mil e US$ 300. Na outra agência, na Avenida Maria Servidei Demarchi, dois indivíduos conseguiram sacar mais de R$ 4.000.



Ainda conforme as informações da polícia, a equipe de videomonitoramento das agências estranhou a movimentação dos criminosos em ambas as agências e por isso acionou a polícia.



A PM realizou a prisão dos três suspeitos, porém, a ocorrência foi apresentada à PF (Polícia Federal). Ainda não se sabe se os criminosos faziam parte da mesma quadrilha.