Martine e Kahena seguem em 1º no Mundial com início da flotinha de ouro na 49erFX

06/12/2019 | 12:41



O Mundial de Classe 49er, que está sendo realizado em Auckland, na Nova Zelândia, entrou nesta sexta-feira em uma fase decisiva com a divisão dos velejadores em três flotilhas e o Brasil segue com grandes chances de título na 49erFX, para mulheres, por conta do desempenho de Martine Grael e Kahena Kunze. No quarto dia de competição, as atuais campeãs olímpicas se mantiveram na ponta após 11 regatas. Nas três do dia, as duas obtiveram um sexto e um segundo lugar, além de um 22.º, que foi descartado.

Com 62 pontos perdidos, as brasileiras viram a concorrência acirrar a disputa e a dupla holandesa formada por Annemiek Bekkering e Annette Duetz encostaram depois de um dia consistente. Ficaram em segundo, primeiro e sexto lugares nas três regatas disputadas e diminuíram a diferença para 17 pontos.

A terceira colocação está com as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke, que estão com 83 pontos perdidos. O desempenho nesta sexta-feira não foi tão bom, pois conseguiram dois oitavo lugares e um sétimo.

Já na classe 49er, para homens, os brasileiros não tiveram um resultado satisfatório. Marco Grael e Gabriel Borges seguem na 18.ª colocação geral, após um 11.º e um 13.º lugares, além de um 21.º descartado.

Na Nacra 17, o Brasil possui duas embarcações na disputa e ambas estão disputando a flotilha dourada. Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino mantiveram a 10.ª colocação geral, enquanto que João Bulhões e Isabela Swan ganharam duas posições, subindo para o 18.º lugar.