Unicamp divulga lista de aprovados para 2ª fase

06/12/2019 | 11:40



A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) antecipou nesta sexta-feira, 6, a divulgação da lista de aprovados para a segunda fase do vestibular 2020. (Clique aqui para consultar) . Pelo cronograma da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), a relação seria publicada apenas na segunda-feira, 9.

A Unicamp também publicou as notas de corte. O curso que apresentou a maior pontuação necessária para ir à segunda etapa da prova foi Medicina, com 78 de 90 questões. A prova da primeira fase ocorreu no dia 17 de novembro.

Foram convocados para a segunda fase 13.589 candidatos, que vão disputar 2.570 vagas nos 69 cursos de graduação da Unicamp. O número representa 80% das vagas regulares. As demais 20% serão preenchidas, a partir desta edição do vestibular, por meio da classificação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A Comvest alerta que os candidatos devem ficar atentos aos locais das provas da segunda fase, já que eles não serão necessariamente os mesmos onde o candidato realizou a primeira etapa do vestibular.

Segunda fase

A segunda fase, que será realizada nos dias 12 e 13 de janeiro, é constituída de provas com questões dissertativas. Cada questão vale quatro pontos e contém dois itens, valendo dois pontos cada. As provas obedecem à seguinte distribuição:

Primeiro dia: provas comuns a todos os candidatos:

Prova de Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta);

Prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com oito questões;

Duas questões interdisciplinares em Língua Inglesa.

Segundo dia: provas comuns a todos os candidatos:

Prova de Matemática com seis questões;

Prova interdisciplinar de Ciências Humanas com duas questões;

Prova interdisciplinar de Ciências da Natureza com duas questões.

Segundo dia: provas de conhecimentos específicos (PCE), conforme a opção de curso:

Candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: seis questões de Biologia e seis questões de Química;

Candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: seis questões de Física e seis questões de Química;

Candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: seis questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.

As Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão feitas entre 20 e 24 de janeiro, em Campinas (SP).

Aprovação

A primeira chamada será divulgada dia 10 de fevereiro e os convocados deverão efetivar a matrícula não presencial (pela internet) no dia 11, exclusivamente na página eletrônica da Comvest, em formulário específico.