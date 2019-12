Apesar de Jessica Biel não acreditar em traição, Justin Timberlake pode perder dinheiro por quebra de contrato pré-nupcial, diz site

06/12/2019 | 11:10



Justin Timberlake pode ter que desembolsar um bom dinheiro para a esposa Jessica Biel caso quebre uma das cláusulas do contrato pré-nupcial que fizeram - e traição é uma delas! Recentemente o cantor chamou a atenção após ser flagrado de mãos dadas com a atriz Alisha Wainwright, seu par romântico no filme Palmer, que está sendo filmado atualmente, em um bar em Nova Orleans, Estados Unidos.

Em suas redes sociais, Justin pediu desculpas à mulher pelo acontecido e declarou estar disposto a reconstruir o casamento. Porém, segundo o site Mirror Online, se ele não conseguir isso, sua fortuna de duzentos milhões de dólares, aproximadamente oitocentos e quarenta milhões de reais, pode ser atingida pelo acordo pré-nupcial, que especifica como seu patrimônio será dividido em caso de separação.

O casal vive no Tennesse, estado onde no divórcio os bens do casal devem ser distribuídos de forma igual para ambas as partes. Porém, como eles assinaram um contrato pré-nupcial que envolve um acordo sobre traições e outras atitudes possíveis de multa, caso o relacionamento chegue ao divórcio, o cantor será multado financeiramente pela infidelidade.

No entanto, de acordo com a revista People, o casamento está longe de chegar ao fim, pois afirma que Jessica Biel não acredita que o marido a traiu.

- Ele é charmoso e extrovertido. E, obviamente, ele bebeu demais dessa vez, mas Jessica acredita que ele não a traiu. Ela ficará ao seu lado, revelou uma fonte à revista.

Outra fonte próxima à atriz ouvida pela publicação destacou que o casal vai trabalhar junto para superar essa crise.

- Foi bom ele ter se desculpado publicamente, mas obviamente o verdadeiro trabalho que ele está fazendo é privado e espero que tenha sido apenas uma noite ruim e bêbada desse tipo de comportamento.