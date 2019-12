06/12/2019 | 10:52



A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 5, um novo teaser da segunda temporada de You. Na nova fase da trama, Joe Goldberg, personagem de Penn Badgley, muda de nome e de cidade. Em Los Angeles, ele continua praticando comportamento intimidador e sombrio ao perseguir pessoas no mundo real após bisbilhotar a vida alheia na internet.