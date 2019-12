Documentário da Ford mostra a criação do Mustang Mach-E

Da Redação, com assessoria



06/12/2019 | 10:48

A Ford promoveu a estreia mundial do novo modelo da família Mustang – o Mach-E – no Salão de Los Angeles e apresenta agora um documentário que revela os bastidores da criação do novo SUV elétrico. O “Making the Mustang Mach-E” pode ser visto abaixo ou neste link, com legendas em português.

Documentário da Ford

Entre outras curiosidades, a história conta que o primeiro veículo elétrico da Ford a oferecer grande autonomia de rodagem não nasceu originalmente para ser um Mustang. Somente após Jim Hackett assumir o cargo de CEO da empresa em maio de 2017 e criar uma equipe dedicada a veículos elétricos – o Time Edison –, o projeto ganhou o conceito que levou à criação do modelo.

A equipe passou meses desenvolvendo o veículo, combinando a tradição de meio século do Mustang com tecnologias de nova geração. O filme de 20 minutos, criado pela Ford e pela produtora Chrome Productions, com sedes em Londres e Detroit, é narrado por membros da equipe e também traz depoimentos de proprietários do Mustang.

O Mustang Mach-E só chega ao mercado no final de 2020, mas clientes da Europa e dos EUA já podem reservar o modelo pelo site. A edição especial de lançamento, chamada First Edition, teve todas as unidades esgotadas em menos de dez dias.