Nova atração de Star Wars é inaugurada na Disney World

Paulo Basso Jr.



06/12/2019 | 09:18

Inaugurado em 6 de dezembro de 2019, o simulador Rise of the Resistance chega com o status de maior atração de Star Wars: Galaxy’s Edge, a área mais procurada do momento no parque temático Hollywood Studios, da Disney World, em Orlando.

Imersiva e com elementos que prometem agradar os fãs e mesmo quem não manja nada da saga Star Wars, a experiência também poderá ser curtida no Disneyland Park, em Anaheim, na Califórnia, a partir de 17 de janeiro de 2020.

Rise of the Resistance: nova atração de Star Wars

Com 52 mil metros quadrados, Rise of the Resistance, nova atração de Star Wars, insere o visitante em meio a uma batalha entre a Resistência e a Primeira Ordem. A fila – que promete ser longa durante muito tempo –, repleta de robôs e referências à franquia, simula a entrada em um suposto refúgio da turma do bem (Resistência).

O problema é que, quando ela acaba, todos são capturados por stormtroopers e levados a um interrogatório com Kylo Ren, neto de Darth Vader e um dos maiores representantes do lado nego da força – a turma do mal.

A partir daí, adentra-se a um salão enorme, e a sensação de estar sendo preso é impressionante. Cercado de soltados valentões da Primeira Ordem, é hora de embarcar em um carrinho e começar uma fuga espetacular, em meio a máquinas enormes que atiram para todos os lados. A viagem é realizada a bordo de um shuttle de transporte em tamanho real e, em seguida, um Star Destroyer, em uma emocionante aventura que confunde fantasia e realidade.

“Star Wars: Rise of the Resistance é a atração mais ambiciosa, imersiva, moderna e cheia de ação que já criamos. Deixamos todas as regras de lado ao projetar essa atração com storytelling de escala cinematográfica”, diz Bob Chapek, presidente de Disney Parks, Experiences and Products.

Como é Star Wars: Galaxy’s Edge

A nova atração de Star Wars: Galaxy’s Edge é a cereja do bolo de uma área construída a partir de décadas de colaboração entre Walt Disney Imagineering e Lucasfilm Ltd. O local transporta o visitante para o planeta Batuu, cenário de uma história que começou em 1977 com o primeiro filme de Star Wars.

Segundo a proposta da Disney, trata-se de um destino distante ao longo da Outer Rim da galáxia e na fronteira do Wild Space. O planeta é o lar do Black Spire Outpost, um famoso porto de contrabandistas, comerciantes e aventureiros que desejam evitar qualquer envolvimento desnecessário com a Primeira Ordem. É exatamente ali que as atrações se espalha.

Ao entrar em Star Wars: Galaxy’s Edge, tanto no Hollywood Studios quanto no Disneyland Parks, o visitante encontra aliens, droids e outros habitantes de Batuu. Personagens conhecidos dos fãs da saga, como Rey, Chewbacca ou até mesmo Kylo Ren e seus stormtroopers, vira e mexem dão as caras por lá.

Outra atração de Star Wars: Galaxy’s Edge

Além de Rise of the Resistance, a Star Wars: Galaxy’s Edge conta com o simulador Millennium Falcon: Smugglers Run. Nele, todos entram na sala de comando da nave mais famosa do universo Star Wars.

Conforme a história se desenrola, é hora de pilotar, copilotar, servir como atirador ou engenheiro de voo da Millennium Falcon. À medida que a nave é lançada no espaço, a experiência responde em tempo real às decisões tomadas pela galera.

Gastronomia também é atração de Star Wars: Galaxy’s Edge

Qual é o sabor do Blue Milk ou do Green Milk? Essa pergunta, comum aos fãs da saga, é respondida ao entrar em Star Wars: Galaxy’s Edge, onde dá para experimentar diversas bebidas e alimentos exóticos. Dos grãos do Outpost Mix até as pipocas que misturam sabores doces e salgados do Kettle’s Kat Saka, há muitas opções diferentes.

Na Oga’s Cantina, por exemplo, até os restos de ferrugem nas paredes estão ali para contar história. No bar é possível tomar alguns drinques, alcoólicos ou não, e ouvir uma seleção musical fornecida pelo DJ R-3X, o ex-droid piloto Starspeeder 3000, de Star Tours original.

Para quem busca comidas refinadas, a dica é dar um pulo no Docking Bay 7 Food and Cargo. Ali, o chef Strono “Cookie” Tuggs prepara desde pratos veganos até cortes de carnes suculentos.

Nenhuma atração de Star Wars: Galaxy’s Edge na parte gastronômica, entretanto, chama mais atenção do que Milk Stand, que serve os Blue Milk e Green Milk. O primeiro foi visto pela primeira vez em “Star Wars: Uma Nova Esperança”, em uma refeição de Luke Skywalker. O Green Milk, por sua vez, foi apresentado em “Star Wars: Os Últimos Jedi”, quando Luke viveu no planeta Ahch-To.

Compras na área de Star Wars da Disney

Star Wars: Galaxy’s Edge abriga ainda diversas de lojas e quiosques repletos de criações autênticas de Star Wars.

No Droid Depot, por exemplo, é possível construir seus próprios droids astromecânicos. Há dois modelos principais (série R ou série BB) e acessórios para personalizar os novos amigos, que interagem com os donos.

Em Savi’s Workshop – Handbuilt Lightsabers, por sua vez, tem-se a oportunidade de criar e personalizar seus próprios sabres de luz. O show inclui a experiência de “sentir a luz que habita em você” e tudo mais.

Outra loja que vale a visita é a Dok-Ondar’s Den of Antiquities, com uma seleção de itens como holocrons, artefatos Jedi e Sith antigos e sabres de luz.

Além dessas experiências especiais, o mercado do Black Spire Outpost apresenta o Creature Stall, dedicado à infinidade de criaturas raras e fascinantes que habitam a galáxia, bem como o Black Spire Outfitters, que traz o que há de mais moderno em roupas e acessórios.

Ali pertinho, a Toydarian Toymaker está cheia de brinquedos e jogos criados por um Toydarian – espécie alienígena voadora vista pela primeira vez em “Star Wars: A Ameaça Fantasma”.

50 imagens da nova área do Star Wars na Disney World

O ambiente criado para Star Wars Galaxy’s Edge no <a href=”https://rotadeferias.com.br/?s=hollywood+studios&submit=Pesquisa”>Hollywood Studios</a>, em <a href=”https://rotadeferias.com.br/destino/orlando-sem-criancas/”>Orlando</a>, é inspirado no planeta Batuu que, curiosamente, não é um dos tantos que aparecem nos oito primeiros filmes da saga. Os acontecimentos por lá são atemporais e podem ser conferidos em uma série de cinco comics lançada pela Marvel, também batizada de Star Wars Galaxy’s Edge.