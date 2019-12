06/12/2019 | 09:00



O ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizou a liquidação antecipada da dívida relativa a dois contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Dois despachos foram publicados no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 6. O valor antecipado não foi informado. Nesta semana, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o BNDES pagará à União até o fim do mês mais R$ 30 bilhões, elevando para R$ 123 bilhões o montante devolvido pelo banco ao governo federal.