Volta à ativa um dos maiores celeiros dos esportes radicais

Dérek Bittencourt



06/12/2019 | 07:00



É possível definir o Parque da Juventude Città di Maróstica, em São Bernardo, em apenas uma palavra: raiz. Construído em 1982 sob nome de Polídromo, logo ao lado do Paço, o local recebeu primeiras manobras e tombos de muitos skatistas, patinadores, ciclistas e outros adeptos dos esportes radicais, que vinham de perto ou longe para poder praticar na pista são-bernardense. Consequentemente, grandes nomes surgiram, como Sandro Dias, o Mineirinho, Denis Buiu e dezenas de outros. E amanhã, a partir das 9h, tem início programação que seguirá até a noite do domingo, com personalidades das modalidades, políticos, atrações musicais e, com certeza, muita adrenalina.

As condições climáticas e a falta de manutenção já fizeram o espaço fechar outras três vezes para reforma e ampliação. Nesta última, a quarta intervenção nestes 37 anos do parque, a Prefeitura e a empresa PugSkatepark proporcionaram a modernização – que levou seis meses para ser realizada – e agora oferece aos praticantes um local revitalizado, que conta até com estrutura olímpica na parte dedicada ao street park. O parque ainda ganhou pista de dirt jump, espaço pet, quadra de basquete de rua, academia ao ar livre, pista de caminhada e novas tirolesa e parede de escalada.

“Comecei a andar de skate na primeira versão da pista, quando só tinha a velha, era só um bowl, e foi muito importante na minha formação. Hoje é a quarta ampliação e reforma e, para a gente, principalmente para mim, que sou local, é importante ver que com o tempo vai se atualizando e acompanhando a evolução do skate. Vai dando mais oportunidade para todo mundo. Passei por todas as fases dela e fico feliz em ver como é hoje, bem atual, totalmente nova. É muito bacana ver a evolução e fazer parte dessa história de São Bernardo como local”, disse o hexacampeão mundial de skate, Sandro Dias, nascido em Santo André. Ele estará presente ao evento de inauguração, entre amanhã e domingo.

Mineirinho relembrou ainda alguns dos colegas com quem andou no passado, casos de Glauco, Orelha, Zé Bolha, Baseado, Mortão, Denis Buiu, Bundinha, Jeff, sendo que este último participou desta mais recente revitalização do espaço de 22,5 mil m². “Para mim, que tenho 41 anos de skate em São Bernardo, é alegria muito grande estar em pé ainda e trabalhando, com a mão na massa. O futuro do skate é gigante e promissor em São Bernardo”, decretou.

Aliás, em 2020 o skate integrará o programa olímpico em Tóquio e a expectativa é que essa reabertura do Parque da Juventude gere frutos a curto, médio e longo prazos. “A pista vai contribuir para nova geração e para que todos venham a se dar bem, se divertir e levar a vida numa boa, longe das drogas, das más influências, praticando esporte saudável”, declarou o skatista Denis Buiu.

A partir das 9h de amanhã, série de eventos integrará a programação da reabertura do local, com as presenças de grandes nomes dos esportes radicais e shows como CPM 22 (amanhã) e Suicidal Tendencies (domingo).

Custeio da reforma ficou integralmente com a iniciativa privada

A modernização do Parque da Juventude Città di Maróstica não teve como fonte de custeio o poder público. Isso porque a Prefeitura de São Bernardo firmou um termo de compromisso junto ao Grupo NotreDame Intermédica, que arcou com os R$ 3,5 milhões do investimento nas estruturas.

“Com o apoio da iniciativa privada, remodelamos um equipamento público que não passava há anos por grande intervenção. A população ganha um novo parque, com espaço para pessoas de todas as idades: desde crianças e jovens que praticam as modalidades radicais como adultos e idosos que realizam suas atividades físicas”, afirmou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).