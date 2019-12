Ícones das telas e das ruas

Dérek Bittencourt



05/12/2019



Poucos anos atrás pensar em carros com motor elétrico, equipados com ignição a partir de um comando no celular ou que são capazes de dirigir quase que de maneira autônoma, sem exagero, eram coisa de ficção. Num piscar de olhos, eles deixaram as telas e chegaram à vida real. São Paulo recebe até domingo a Comic Con Experience, uma das maiores reuniões geeks do mundo, e este universo de fãs de heróis, desenhos animados e filmes acaba se deparando frequentemente com os mais diversos tipos de veículos, muitas vezes os quais acabam se tornando fundamentais no enredo, quase como coadjuvantes.

A feira deste ano, no São Paulo Expo, traz alguns destes casos, como o Batmóvel dos anos 1960, quando o Homem Morcego ainda estrelava o seriado, ou o Chevrolet El Camino, pilotado por Jesse Pinkman em El Camino: A Breaking Bad Movie – está disponível no estande da Netflix.

Outro veículo exposto é o furgão de Dois Irmãos, animação da Disney/Pixar que será lançada em março de 2020. A van se assemelha muito com as modelos Ford ou Chevy dos Estados Unidos.

Os fãs de Harry Potter podem até sentir falta do Ford Anglia 105E DeLuxe voador da família Weasley, mas podem se contentar com uma grande réplica do trem Hogwarts Express, que leva os alunos à escola de magia mais famosa do cinema.

A Yamaha também está na CCXP através de uma parceria com a Marvel, na qual motos inspiradas em personagens como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão Marvel e outros estão presentes. E valem o registro.

São incontáveis outros exemplos de carros famosos. Desde o dirigido por Fred Flinstone na idade da pedra, movido pelos pés do patriarca da família, até o veículo voador dos Jetsons. É bem verdade que ainda não chegamos a esta realidade na mesma escala reproduzida na animação, mas estamos no caminho.

No cinema, várias são as marcas que associam sua imagem a heróis. Uma das parcerias mais icônicas ocorre entre o agente secreto mais famoso do mundo, James Bond, com a inglesa Aston Martin. Em Sem Tempo Para Morrer, o 25º da franquia, que teve o primeiro trailer divulgado, 007, ele pilota ainda modelos da Jaguar, Land Rover e motos Tryumph, todas de origem britânica.

A alemã Audi também pega carona na onda cinematográfica. A marca dos quatro aros é utilizada pelos Vingadores. Em Capitão América Guerra Civil, o protagonista acelerou um SQ7. O milionário Tony Stark recentemente desfilou com um e-Tron GT, enquanto Peter Parker, em Homem-Aranha Longe de Casa, usou modelos Q8 e A7.